Pronostici Liga, quote e statistiche di Real Madrid-Alaves

Il Real Madrid è pronto a scendere in campo contro un'Alaves che a tre giornate dal termine del campionato naviga tranquillo nella parte centrale della classifica. La squadra allenata da Carlo Ancelotti è già campione di Spagna ed in questa stagione davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 15 vittorie e 2 pareggi. Da segnalare inolte che Vinicius e compagni in casa con solamente 9 gol al passivo vantano la miglior difesa interna del torneo.