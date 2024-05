Doppiette, assist, gol, il migliore, i rigori: tutte le quote di Atalanta-Juve

Luci accese allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La Dea si presenta in grande spolvero all’atto conclusivo, avendo alle spalle sei vittorie e un pareggio. In questo ciclo di gare i bergamaschi hanno sbloccato il match in sei occasioni e in cinque sono andati in vantaggio al riposo. Dati che suonano come un campanello d’allarme per i bianconeri, che in 4 delle ultime 5 partite giocate hanno subìto il gol d’apertura del match (sempre oltretutto entro i primi 30’ di gioco).