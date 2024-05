Ligue 1, pronostico Nizza-Psg: l'analisi del match

Il Nizza ha un solo obiettivo, riuscire a battere in casa il Psg per poi giocarsi una possibile qualificazione in Champions League sul campo del Lille . La classifica al momento vede le " Aquile " 4 punti sotto al Brest (una sola vittoria nelle ultime 5 giornate) e al Lille che però hanno disputato una gara in più.

Psg già in vacanza? La squadra allenata da Luis Enrique è già campione di Francia e la scorsa settimana è stata sconfitta in casa dal Tolosa (3-1).

Il Nizza è imbattuto in campionato da 5 gare consecutive, i rossoneri dopo aver pareggiato per 0-0 contro il Reims hanno fatto registrare 3 vittorie e 1 pareggio contro Lorient (3-0), Marsiglia (2-2), Strasburgo (3-1) e Le Havre (1-0).

Rossoneri all'attacco

Per i bookmaker la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.60 mentre il "2" paga 2.55. Rossoneri costretti ad attaccare per trovare la via del gol vittoria, il Multigol Casa 1-2 è proposto su Cplay a 1.53 mentre su Goldbet e Better si gioca a 1.57.

L'opzione "Squadra 1 vince almeno un tempo" su Cplay moltiplica la posta per 1.70, la stessa opzione la si può trovare anche su Goldbet e Better a 1.75.