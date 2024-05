Bari-Ternana, si salvi chi può! Il pronostico del match del San Nicola

Bari e Ternana si giocano la permanenza in Serie B in 180 minuti. Il primo round dello spareggio salvezza va in scena giovedì (ore 20.30) al San Nicola, per i bookmaker c'è un netto favorito ed è...

Statistiche e pronostico

In regular season il Bari ha vinto solo 6 delle 19 partite giocate in casa, una di queste proprio contro la Ternana battuta 3-1 il 13 gennaio. In generale i pugliesi hanno pareggiato ben 17 volte, 11 delle quali con il risultato di 1-1. In casa il Bari ha fatto registrare 13 volte l'Under 2,5 mentre in trasferta la Ternana ha collezionato 13 volte l'Over 2,5 e in altrettante occasioni il Goal.

Il successo per 2-0 sul Brescia ha permesso al Bari di ritrovare quella vittoria casalinga che mancava da metà febbraio: 1-0 alla FeralpiSalò. Insomma, i numeri non sono molto confortanti ma le quote vedono nettamente favorita la squadra di Giampaolo. Il segno 1 è offerto da Cplay a 1.90, a 1.88 da Bwin e a 1.87 da Snai.

Chi lo ritiene opportuno può affidare le chiavi del pronostico ad una combo: 1X+Multigol 1-3. Su Cplay l'offerta è di 1.83, si scende a 1.73 su Snai e a 1.70 su Sisal.