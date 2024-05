Liga, quote e pronostico di Las Palmas-Betis

Terz'ultima giornata di Liga, il Las Palmas che si prepara a ricevere il Betis è una squadra reduce da 8 sconfitte di fila. La compagine gialloblù, salva e senza più obiettivi, non conquista un punto dal lontano 2 marzo quando riuscì a pareggiare per 3-3 sul campo del Getafe. Da quel giorno solo sconfitte per il Las Palmas con solamente un gol segnato e ben 15 al passivo.