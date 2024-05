I Marcatori del Re, occhio a Calha e a Sanabria. In Bologna-Juve...

FIORENTINA-NAPOLI: Partita che conta per l’Europa anche se i pensieri della Fiorentina sono ormai rivolti alla finale di Conference League ed il Napoli sembra avere in mente tutto tranne che approdare in Conference il prossimo anno. Detto questo, puntiamo su una prova di orgoglio dei partenopei indicando come marcatore probabile OSIMHEN. A patto che il nigeriano recuperi dall’affaticamento muscolare patito nei giorni scorsi.

LECCE-ATALANTA: Lecce salvo, bergamaschi ormai in Champions e con una finalissima di Europa League da giocare. Difficile indicare un marcatore, proviamo con una bella quota: MIRANCHUK per i bergamaschi.

TORINO-MILAN: Giochi fatti per entrambe le compagini. Indico SANABRIA marcatore per il Torino, è anche rigorista e potrebbe trovare la via del gol a buona quota.

SASSUOLO-CAGLIARI: Si giocano tutto soprattutto i neroverdi ma andiamo controcorrente scegliendo un giocatore sardo: LUVUMBO.

MONZA-FROSINONE: Ultima spiaggia per i ciociari, Monza tranquillo a metà classifica. SOULÈ è il candidato per questa gara.

UDINESE-EMPOLI: Scontro salvezza da brividi. Cerchiamo una quota alta indicando il giocatore più forte che scenderà in campo, cioè SAMARDZIC per i friulani.

INTER-LAZIO: Lazio in cerca di punti per l’Europa, nerazzurri già campioni d’Italia. Sarà l’ultima in casa per l’Inter e non vorrà di certo sfigurare. CALHANOGLU, centrocampista interista, è il prescelto per questa gara. Tre volte è stato pronosticato marcatore e tre volte il turco ha fatto centro: occhio...

ROMA-GENOA: I giallorossi non possono più fallire. LUKAKU è il nome scelto per i capitolini contro un Genoa ormai salvo e senza obiettivi.

SALERNITANA-VERONA: Gara che conta solo per i gialloblù ma la Salernitana vista a Torino non regalerà nulla. Proviamo una bella quota per un giocatore della squadra a cui servono i 3 punti: LAZOVIC nelle fila degli scaligeri.

BOLOGNA-JUVENTUS: Già in Champions entrambe ma la Juventus ha sulle gambe la finale di Coppa Italia. ORSOLINI per i rossoblù da provare per la quota abbastanza alta.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali prima di fare la vostra scelta

