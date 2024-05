Cosa giocare in Almeria-Barcellona? Ecco quote e consigli

Almeria, zero vittorie in casa

Gli unici due sorrisi dell’Almeria sono arrivati in trasferta, contro Las Palmas e Rayo. In casa invece lo score è di 8 pareggi e 9 sconfitte, con 16 gol segnati e 33 al passivo. Il Barça, al momento secondo in classifica, ha dunque l’occasione di invertire la rotta in trasferta dove ha perso recentemente contro Real Madrid (2-3) e Girona (2-4).

Pronostico ampiamente favorevole ai blaugrana, il segno 2 si gioca a 1.41 su Cplay, a 1.40 invece su Snai e William Hill. Da segnalare che, con il Barcellona in campo, non si sono ancora mai visti i seguenti risultati: 0-2, 0-4 e 1-4. Uno spunto interessante sia in chiave “Risultato esatto multiplo” che, più semplicemente, “2 handicap”. La vittoria del Barcellona con almeno due gol di scarto (partendo quindi da un ipotetico 1-0 in favore dell’Almeria) è in lavagna a 1.95.