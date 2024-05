Serie A, il pronostico e le quote di Torino-Milan

Il Torino si prepara a giocare l'ultima partita stagionale davanti al proprio pubblico. I tifosi granata possono senza dubbio ritenersi soddisfatti dei risultati ottenuti in casa dalla propria squadra: 7 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, 18 gare condite da 15 gol fatti e soltanto 8 subìti. Numeri che non lasciano spazio alle interpretazioni, con il Torino in campo l' Under 2,5 (esito uscito in 14 delle 18 gare interne dei granata) domina la scena.

Il Milan è certo di chiudere il campionato in seconda posizione. Il "Diavolo" in trasferta tende invece a regalare gol e spettacolo, 14 Over 2,5 su 18 con ben 37 reti all'attivo e 29 al passivo. I rossoneri lontano dal "Meazza" hanno fatto registrare 10 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Quote equilibrate

I bookmaker non si sbilanciano e propongono il segno 1 mediamente a 2.80 mentre il "2" è in lavagna a circa 2.60. La "X" offerta su Cplay, Snai e Better a 3.20 non si può di certo escludere. Il Torino in casa è reduce da 9 No Goal in consecutivi, il Goal in controtendenza su Cplay vale 1.78 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.80.