Quote e pronostico di Catanzaro-Brescia: chi vince si regala la Cremonese

Quanti gol al Ceravolo? Statistiche e consigli

Nelle ultime due giornate i calabresi hanno rimediato altrettante sconfitte contro Ternana e Sampdoria ma è probabile che la testa fosse già alla post-season. Anche il Brescia, qualificato ai playoff con 90 minuti d’anticipo, ha chiuso con una sconfitta per 2-0 a Bari. In generale meglio il Catanzaro che però ha trovato nel Brescia uno scoglio insormontabile.

All’andata Iemmello e compagni erano andati in vantaggio al riposo per 2-0, salvo poi farsi ribaltare nella ripresa. Al Rigamonti Catanzaro in fuga al 45’ ma poi ripreso sull’1-1 dalle Rondinelle.

Va detto che le due squadre fanno registrare una comune preferenza per l’esito Goal mentre i giallorossi, a differenza dei lombardi, prediligono l’Over 2,5: in casa il Catanzaro lo ha centrato in 12 occasioni su 19.

Con riferimento alla classe di esito “Somma gol finale” il Catanzaro ha chiuso con maggioranza di “Somma gol 3” (10 volte) mentre in ben 15 occasioni il Brescia ha terminato con due reti esatte sul tabellino. Se si vuole dare peso a questa statistica, allora un esito da tenere inconsiderazione potrebbe essere il Multigol 2-3: 1.98 l’offerta di Cplay ed Eurobet per questa giocata, per Snai e Sisal invece un match con due o tre reti totali vale il doppio della posta.

Occhi puntati sul “Risultato esatto multiplo". Il cluster che comprende “1-1/2-1/1-2/2-2” renderebbe 2.52 volte la posta su Cplay, 2.30 su Snai e 2.20 su Sisal.