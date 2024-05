Allegri, il futuro è scritto nelle quote: spunta anche un'ipotesi clamorosa

Allegri non è più l'allenatore della Juventus, il futuro immediato si chiama Montero (si attende l'ufficialità) mentre per la prossima stagione, probabilmente, le prime due lettere sono le stesse: MO... tta. L'allontanamento del tecnico livornese mette in fibrillazione ancora di più i bookmaker che già da settimane si interrogano sul futuro di Max. Quale sarà la sua prossima squadra? Quote alla mano di dubbi non ce ne sono...

Allegri, il futuro nelle quote: c'è anche la Juve!

Già in passato si era parlato di Arabia Saudita per Allegri e adesso questa pista torna d'attualità, soprattutto in lavagna. Ecco la soluzione preferita dai bookie: Allegri ingaggiato da una qualsiasi squadra del massimo campionato saudita paga 2.50 volte la posta.

Ci sono però altre opzioni vagliate dagli operatori, come ad esempio il Bayern che si gioca a 4. Per quanto riguarda la Serie A la squadra con più possibilità di (ri)abbracciare Allegri è il Milan, un matrimonio bis con il Diavolo moltiplica per 6 una qualsiasi puntata.

Allegri al Napoli? Chi ci crede può giocare questa opzione a quota 7.50, con De Laurentiis di mezzo del resto i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Meno probabile che si possa concretizzare l'approdo di Allegri (dal 1 agosto) sulla panchina del PSG: quota 9 al pari della possibilità di vederlo Ct di una qualsiasi nazionale. E poi, a quota 100, l'immancabile "provocazione". È data a 100 la (verrebbe da dire surreale) eventualità che Allegri (che al momento è ancora sotto contratto per un altro anno) sia il prossimo allenatore della Juve!