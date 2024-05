Bologna-Juve in quota: un ex primo marcatore o una sorpresa?

Archiviata (o quasi) l'euforia per il trionfo in Coppa Italia, la Juventus è pronta a sfidare il Bologna con cui andrà a braccetto in Champions League. In palio il terzo posto nella tana di un Bologna che incontra una vera bestia nera: mai una vittoria per i rossoblù contro la Vecchia Signora dal 2011. Partita aperta a qualsiasi risultato, ma ecco chi sono i preferiti dei bookmakers.

Cambiaso a Bologna ha giocato lo scorso anno in prestito, lasciando un buon ricordo ai tifosi rossoblù. Per l'esterno bianconero, questa stagione, un gol in Serie A (al Verona) e un altro in Coppa Italia alla Salernitana. Al Dall'Ara arriverà il terzo? I bookie bancano a 21 l'opzione "Cambiaso primo marcatore", una quota dunque invitante. L'offerta sale a 28 se a sbloccare il match fosse Riccardo Calafiori, uno dei crack del Bologna targato Thiago Motta. Non a caso, la Juve ci starebbe facendo un pensierino...

Il "tandem" di marcatori a quota 40

I bookmaker danno la possibilità di scegliere più marcatori in una singola partita. E così, prende forma un possibile "tandem" per Bologna-Juve. Ndoye si è sbloccato contro il Napoli, chissà magari ci ha preso gusto... E poi, Locatelli a quota alta (provato singolarmente paga quasi 10) è sempre un'opzione interessante. L'ipotesi che entrambi (o i loro sostituti) segnino oppure colpiscano un legno in questo incontro paga oltre 40 volte la posta.

Le quote sulle sanzioni agli allenatori

Contro il Bologna ci sarà Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera, sulla panchina della Juventus. I bookie hanno un occhio di riguardo anche per l'ex difensore della Vecchia Signora, che in campo è stato un giocatore di temperamento. Si può accendere a 15 un eventuale cartellino rosso comminato a Montero in Bologna-Juventus. Alla stessa quota viene offerta la possibilità che entrambi gli allenatori, Thiago Motta e Montero, vengano ammoniti mentre un doppio rosso ai due tecnici fa schizzare la quota a 75!