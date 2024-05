Pronostico Inter-Lazio: quote e statistiche del match

La Lazio di Igor Tudor è pronta a sfidare in trasferta l' Inter Campione d'Italia . La compagine biancoceleste non ha mai perso nelle precedenti 5 giornate di campionato e con il "2-0" inflitto all' Empoli si è portata a -1 dal sesto posto occupato attualmente dalla Roma .

Mattia Zaccagni e compagni nelle 18 gare esterne disputate in questo torneo hanno fatto registrare 8 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. L'Inter di Simone Inzaghi difficilmente lascia punti per strada al "Meazza", i nerazzurri in casa vantano 14 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta.

Nerazzurri favoriti ma...

L'Inter ha sempre battuto la Lazio negli ultimi 5 precedenti di campionato disputati a Milano. Il segno 1 è in lavagna su Cplay a 1.66 mentre su Snai e Better paga rispettivamente 1.65 e 1.67. La Lazio vista in campo nelle ultime settimane ha però le carte in regola per riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra, il Multigol 2-4 (esito uscito in 15 delle 18 gare interne dell'Inter) è proposto su Cplay, Goldbet e Better a 1.50.