Pronostico Salernitana-Verona, una combo per il match dell'Arechi

La Salernitana , ultima e già retrocessa, cerca la terza vittoria del suo deludente campionato contro l'Hellas Verona. Evidente come le motivazioni siano tutte per gli ospiti, in cerca di punti salvezza (chiuderanno contro l'Inter campione d'Italia). Di recente però la Salernitana ha giocato con orgoglio, mettendo in difficoltà squadre più attrezzate come Atalanta e Juventus .

Verona favorito ma all'andata...

La Salernitana (76 gol al passivo in 36 giornate) in casa non è mai riuscita a chiudere un match con la porta inviolata ma affronta una delle due squadre contro cui ha conquistato i tre punti in campionato (l'altra è la Lazio). Due sono anche le vittorie esterne dell'Hellas, corsaro a Empoli e Lecce per 1-0. Solo 13 i gol segnati in trasferta dagli scaligeri che, sempre in due sole occasioni (contro Udinese e Atalanta) sono riusciti a segnare più di un gol lontano dal Bentegodi.

Secondo i bookmaker il Verona è favorito all'Arechi, Cplay propone il segno 2 a 1.71, Planetwin lo fissa a 1.70 e GoldBet a 1.68. Tenendo presente che con il Verona in campo non si sono mai visti i seguenti risultati: 0-2, 0-3 e 0-4, si può optare per la combo X2+Multigol 2-5 a 1.56, o 2-4 a 1.75.