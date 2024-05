Pronostico Catanzaro-Cremonese, chi è favorito secondo i bookie? Ecco le quote

Promosso col brivido nel turno preliminare, il Catanzaro di Vivarini affronta la Cremonese nelle semifinali playoff di Serie B . Martedì si gioca la partita d'andata al Ceravolo , dove i calabresi hanno rischiato grosso contro il Brescia pareggiando all'ultimo assalto e andando poi a vincere 4-2 ai supplementari (sarebbe bastato anche il pareggio per andare avanti). La Cremonese , quarta al termine della stagione regolare, era alla finestra: i grigiorossi hanno chiuso la prima parte della stagione con la miglior difesa e in trasferta ( 10 vittorie, 5 pareggi e 4 ko) solo il Parma ha fatto meglio di loro.

Occhio ai precedenti

In campionato la doppia sfida tra Catanzaro e Cremonese non ha regalato gol, dunque grande equilibrio che potrebbe caratterizzare anche questo primo round. Su Cplay il segno 1 si gioca a 2.90, il pareggio a 3.30 e il 2 a 2.42. Per Better e GoldBet il 2 della Cremonese vale 2.35, la X 3.35 e l'1 2.95.

Da vedere se il Catanzaro pagherà lo sforzo compiuto appena tre giorni fa contro le Rondinelle, la sensazione è che l'Under 2,5 possa spuntarla sull'Over. Su Cplay e Betsson un match con massimo due reti totali vale 2.04 mentre su Bet365 l'Under 2,5 paga 2.