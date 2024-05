Playoff di Serie C, Vicenza-Padova: l'analisi del match

Playoff promozione di Serie C , il programma dei quarti di finale mette a confronto Vicenza e Padova . Le due squadre si trovano di nuovo una davanti all'altra dopo essersi già sfidate per due volte nel corso di questa stagione. Il primo precedente, andato in scena proprio al " Romeo Menti " è terminato con il punteggio di 1-1, un segno X che ha risposto "presente" anche nel match di ritorno (sempre 1-1 al novantesimo).

Match equilibrato

Il Vicenza non perde in casa dal lontano 8 dicembre 2023 quando il Mantova riuscì ad imporsi per due reti a zero. I biancorossi da quel giorno in avanti non si sono più fermati facendo registrare 7 vittorie e 3 pareggi nelle successive 10 gare interne di campionato. L'undicesimo risultato utile consecutivo centrato davanti al proprio pubblico dal Vicenza è arrivato poi nella sfida con il Taranto negli ottavi di finale dei playoff promozione (0-0).

Il Padova ha chiuso la regular season con 6 punti in più del Vicenza ma nelle precedenti 5 trasferte ufficiali non è mai risucito a vincere. Il match si preannuncia molto equilibrato e non si può escludere il segno X, esito offerto su Cplay a 3.00, su Snai a 2.95 e su Bwin a 2.87, al termine del secondo tempo di gioco. Più Under che Over 2,5 al novantesimo. La possibilità che questo incontro termini con al massimo 2 reti è proposta su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better paga 1.45.