Pronostico playoff Eredivisie: l'analisi di Den Haag-Excelsior

Den Haag-Excelsior, incontro valido per l'andata delle semifinali playoff retrocessione. La compagine gialloverde ha chiuso l'Eerste Divisie al quinto posto e si presenta all'appuntamento dopo aver eliminato il De Graafschap con un complessivo 5-4 (al "3-2" ottenuto in trasferta ha fatto seguito il "2-2" fatto registrare in casa). Esordio invece per l' Excelsior , squadra di categoria superiore che ha terminato l' Eredivisie in terz'ultima posizione.

Match ricco di emozioni

Il Den Haag non ha mai vinto nelle precedenti 5 gare disputate davanti al proprio pubblico, le "Cicogne" con 5 gol fatti e 9 subiti hanno centrato per 2 volte il pareggio e 3 volte la sconfitta.

Mal di trasferta per l'Excelsior, la compagine ospite ha fatto registrare 1 pareggio e 9 sconfitte nelle precedenti 10 gare esterne di campionato. Dieci partite in cui ha sempre risposto "presente" l'Over 2,5, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.57, su Snai a 1.55 e su Bwin a 1.58.

Possibile anche il Goal, l'opzione che prevede almeno una rete per parte al novantesimo è in lavagna su Cplay a 1.48 mentre su GoldBet e Better paga 1.47.