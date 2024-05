Bundesliga, pronostico Bochum-Dusseldorf: le quote dello spareggio

Anche in Germania la stagione non è conclusa. Manca l’ultimo verdetto , che arriverà al termine del doppio confronto tra Bochum (terz’ultimo in Bundesliga) e Fortuna Dusseldorf (terzo in seconda divisione tedesca).

Comparazione quote: Bochum-Dusseldorf Goal

Finale di stagione shock per il Bochum, relegato allo spareggio salvezza in virtù delle ultime due sconfitte (0-5 col Bayer, 1-4 col Werder) che hanno permesso all’Union Berlino di salvarsi in virtù di una miglior differenza reti. Sono ben 74 i gol subìti dal Bochum, seconda peggior difesa della Bundesliga.

Di contro c’è un Fortuna Dusseldorf che punta sui gol del bomber greco Tzolis (22 in campionato e tripletta al Magdeburgo nell’ultima giornata) per fare risultato in questo match d’andata. Da segnalare che il Bochum subisce gol da ben 16 partite consecutive, per trovare l’ultimo match chiuso con la porta inviolata bisogna andare al 20 gennaio: 1-0 allo Stoccarda. Il Dusseldorf è imbattuto da 7 incontri, l’ultimo ko risale alla semifinale di coppa di Germania: nulla da fare contro il Bayer Leverkusen che si impose con un netto 4-0.

Gli esiti da tenere in considerazione per le scommesse? Il Multigol 2-4, offerto mediamente a 1.50, e il Goal. Almeno una rete per parte si gioca a 1.66 su Cplay, a 1.65 su Better e a 1.62 su Planetwin.