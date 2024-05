Juve Next Gen, a Carrara serve l'impresa: cosa dicono le quote

Dopo l’impresa compiuta contro la Casertana , battuta 3-1 al Pinto, la Juve Next Gen ha bisogno di un’altra grande prova per accedere alle semifinali playoff di Serie C . Stavolta “basterebbe” vincere con un solo gol di scarto rispetto al turno precedente, visto che al Moccagatta martedì il risultato è stato di 1-1 .

Statistiche e pronostico

Gran primo tempo dei bianconeri, poi calati nella ripresa in cui è arrivato il gran gol di Capezzi a pareggiare il vantaggio bianconero firmato Savona. La Carrarese, testa di serie, ha chiuso al 3° posto il girone B in cui la Juve, vale la pena ricordarlo, ha terminato in 7ª posizione.

Sette vittorie, 3 soli pareggi e 9 sconfitte in trasferta per la squadra di Brambilla, dunque poco incline alle mezze misure. Per Sekulov e compagni si tratta della sesta “fatica” in questi playoff mentre i toscani sono al loro quarto impegno, dopo aver eliminato il Perugia nel doppio confronto.

A proposito di doppio confronto, in campionato la Carrarese si è imposta per 1-0 sia all’andata che al ritorno. Il ko (indolore) contro gli umbri ha messo fine a una striscia di ben 9 vittorie di fila della Carrarese, che in 5 di queste occasioni ha anche mantenuto la porta inviolata. Avversario di alto livello dunque per la Juve che però nelle difficoltà ha dimostrato di sapersi esaltare. Partita con uno o due gol totali come all’andata? Possibile il Multigol 1-2 al 90'.

Dulcis in fundo, due curiosità

Le ultime 6 gare interne della Carrarese sono finite con un risultato dalla cifra “Dispari”. Nelle ultime 21 partite giocate dalla Juve Next Gen non c’è traccia di 0-0: l’ultima volta il 20 gennaio, contro il Rimini.