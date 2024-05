Pronostico Girona-Granada, gara da Over 3,5? Dovbyk sulle tracce di Sorloth

In Liga l'ultima giornata serve solo per mandare in archivio la classifica definitiva: i verdetti, per tutte le zone della graduatoria, sono già stati emessi. Il Girona chiude il suo superbo campionato con la certezza del terzo posto mentre il Granada, penultimo e retrocesso, è destinato a salutare la Liga. Da vedere se riuscirà nell'impresa di conquistare in extremis la sua prima vittoria in trasferta: il bottino, se così si può chiamare, è di 3 pareggi e 15 sconfitte!