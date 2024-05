I Marcatori del Re, tutti i consigli in vista dell'ultima giornata di Serie A

GENOA-BOLOGNA: Nulla più da chiedere al campionato: liguri salvi, emiliani in Champions League. Proviamo GUDMUNDSSON per i padroni di casa.

JUVENTUS-MONZA: Vinta la Coppa Italia, piazzamento in Champions blindato: ora la Juve giocherà solo per mantenere il terzo posto, con il Monza ormai tranquillo a metà classifica. CHIESA è il prescelto per questa sfida.

MILAN-SALERNITANA: Partita senza posta in palio visto che gli ospiti sono retrocessi da tempo. Optiamo per un gol di GIROUD, alle battute finali della sua storia in rossonero. Chiudere con un gol in casa sarebbe l’ideale.

ATALANTA-TORINO: Bergamaschi reduci da una storica vittoria in Europa League. Proprio per questo, visto il probabile turnover, pronostichiamo ZAPATA per il Torino; la legge dell’ex può ancora valere.

NAPOLI-LECCE: Lecce salvo, Napoli che vorrà chiudere bene una stagione disastrosa dopo lo scudetto vinto con pieno merito lo scorso anno. KVARATSKHELIA è il marcatore consigliato.

EMPOLI-ROMA: I toscani cercano punti salvezza e c’è da scommettere che giocheranno al massimo delle loro forze. Al Castellani arriva la Roma di De Rossi che con ogni probabilità onorerà l’impegno facendo la sua parte, pur non avendo particolari motivazioni. Cerchiamo la quota e segnaliamo un gol di PELLEGRINI per i giallorossi.

FROSINONE-UDINESE: Match clou di giornata per la lotta salvezza. Sarà una partita combattuta e studiata, SAMARDZIC è il nome che faccio perché, secondo me, è giocatore di un livello superiore.

LAZIO-SASSUOLO: Sassuolo retrocesso, la Lazio giocherà per chiudere in bellezza davanti al suo pubblico. ZACCAGNI può essere una buona scelta, la quota è certamente interessante.

VERONA-INTER: Il Verona ha messo in cassaforte la salvezza, l’Inter è campione d’Italia da tempo. La partita della felicità, verrebbe da dire. In questo contesto un gol del capocannoniere LAUTARO MARTINEZ può starci benissimo.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali prima di fare la vostra scelta

