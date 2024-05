Pronostico Cremonese-Catanzaro, Stroppa contro Vivarini per un posto in finale

Chi vince allo Zini? I bookie hanno le idee chiare

Sabato (ore 20.30) ai Vivarini boys servirà vincere in casa della Cremonese di Stroppa, che per la terza volta in stagione ha pareggiato contro i giallorossi (0-0 nei due precedenti incontri).

La Cremonese, trascinata (anche) dalla qualità di Vazquez e dall’esperienza di Ciofani ha confermato di essere squadra top ma il Catanzaro è in condizione, e alla distanza non si spegne, anzi si esalta.

Dunque allo Zini si preannunciano altri 90 minuti infuocati, con il pronostico che pende dalla parte dei lombardi.

Il segno 1 al 90’ vale 1.63 per Cplay e Bwin, 1.62 invece per Sisal. Il pareggio paga 4.05 su Cplay, 4 su GoldBet e William Hill. Puntando sul 2 del Catanzaro si può quintuplicare la posta se si sceglie il bookmaker Cplay, l'offerta scende a 4.80 su Better e a 4.60 su Bwin. Come in occasione della partita d’andata i bookmaker ritengono probabili gli esiti Goal e Over 2,5. Sulla scorta dei risultati recenti fatti registrare dalle due squadre, si può prendere in considerazione un’opzione di questo tipo: Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo a quota 1.50. Ipotizzando un match con minimo 3, massimo 5 reti totali, un’altra possibile giocata è il Multigol 3-5 pagato 1.90.

Una curiosità statistica in chiusura. Nelle ultime 8 partite giocate dal Catanzaro, la squadra che giocava in casa non è mai andata in vantaggio all’intervallo.