Serie A, il pronostico e le statistiche di Milan-Salernitana

Il Milan si prepara a chiudere il campionato contro la Salernitana . Il " Diavolo " si presenta al " Meazza " dopo aver perso per 3-1 sul campo del Torino , un risultato che ha sancito il terzo Over 3,5 consecutivo da parte della squadra rossonera.

Anche in questo incontro ci sono tutti i presupposti per assistere a una gara ricca di gol e spettacolo, il Milan nelle 18 partite interne fin qui disputate ha fatto registrare la bellezza di 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 18 gare nelle quali i rossoneri hanno trovato la via del gol in ben 35 occasioni.

La Salernitana in trasferta conta 12 reti all'attivo e 40 al passivo, numeri che non sembrano dare grosse chances alla compagine campana. Il ruolino di marcia esterno di Candreva e compagni recita: 1 sola vittoria, 5 pareggi e 12 sconfitte.

Show al "Meazza"

Per i bookmaker non sembra esserci partita, il segno 1 è in lavagna a circa 1.15 mentre la doppia chance X2 è offerta mediamente a 4.75. La possibilità che il Milan riesca a centrare il quarto Over 3,5 consecutivo è proposta su Cplay a 1.62, su Snai a 1.60 e su Goldbet a 1.63.

Da valutare anche il Multigol Casa 2-4 (su Cplay a 1.42 mentre su Goldbet e Better paga 1.50), un esito di scommessa che il "Diavolo" ha fatto registrare ben 8 volte al "Meazza".