Liga, quote e pronostico di Siviglia-Barcellona

Con Siviglia-Barcellona anche la Liga spagnola si appresta a chiudere i battenti. La compagine andalusa ha 41 punti in classifica , nelle 37 partite fin qui disputate ha fatto registrare 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre l'undici blaugrana è in seconda posizione a quota 82 (25 successi, 7 pareggi e 5 sconfitte).

Le due squadre arrivano all'appuntamento dopo aver rispettivamente sempre perso e vinto nelle precedenti tre giornate del torneo. Il Siviglia è uscito sconfitto dai match disputati contro Villarreal (3-2), Cadice (1-0) e Athletic Bilbao (2-0) mentre il Barcellona ha sempre conquistato l'intera posta in palio contro Real Sociedad (2-0), Almeria (2-0) e Rayo (3-0).

Show in campo

Con entrambe le formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato è lecito attendersi una gara aperta e ricca di occasioni da rete. Il Goal al termine del secondo tempo di gioco su Cplay è in lavagna a 1.45 mentre su Goldbet e Better paga 1.42. La "combo" con l'Over 2,5 regala un moltiplicatore pari a 1.68.