Serie A, Lazio-Sassuolo: quote e statistiche del match

La 38ª giornata di Serie A prevede il confronto tra la Lazio e il Sassuolo . La squadra allenata da Igor Tudor non ha mai perso nelle precedenti 6 giornate di campionato e all' Olimpico è reduce da 4 vittorie consecutive. Nel dettaglio i biancocelesti hanno prima battuto la Juventus per 1-0 e poi sono riusciti a conquistare i tre punti anche contro Salernitana (4-1), Verona (1-0) ed Empoli (2-0).

Il Sassuolo non ha più nulla da difendere, i neroverdi con 29 punti conquistati in 37 partite non possono più salvarsi. Il ruolino di marcia esterno di Pinamonti e compagni recita 2 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte.

Sassuolo, mai "2-0" da 35 partite di fila

Per le quote il segno 1 non sembra in discussione. La vittoria della Lazio è proposta su Cplay a 1.33, su Snai a 1.30 e su Eurobet a 1.32. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" 1+Over 1,5 a 1.45.

Il Sassuolo "ritarda" il "2-0" da ben 35 partite consecutive, il Multigol Casa 2-3 è offerto su Cplay a 1.87 mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.93.