Eredivisie, playoff retrocessione: l'analisi di Breda-Excelsior

Riflettori puntati sul campionato olandese, Breda ed Excelsior in campo per la finale playoff retrocessione . Tra le due squadre è l' Excelsior quella chiamata a difendere la posizione nella massima serie, i rossoneri prima di eliminare il Den Haag con un complessivo 9-2 avevano fatto registrare 6 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte nella regular season.

Il Breda ha chiuso il campionato cadetto con 7 punti in meno del Den Haag. I gialloneri in Eerste Divisie vantano 15 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte.

Porte violate

I bookmaker non si sbilanciano, il segno 1 è in lavagna a circa 2.40 mentre il "2" paga mediamente 2.55. Entrambe le squadre si spingeranno in avanti alla ricerca del gol vittoria, il Breda nel suo campionato ha realizzato la bellezza di 63 gol mentre l'Excelsior ha chiuso il suo torneo con 50 reti all'attivo.

Il Goal su Cplay vale 1.46 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.45. Da prendere in considerazione la "combo" con l'Over 2,5.