Eliteserien, quote e pronostico di Bodo Glimt-Sandefjord

Tempo di anticipi in Eliteserien. La capolista Bodo Glimt, prima a 23 punti, ospita i rossoblù del Sandefjord nel match valido per la 19esima giornata del massimo campionato norvegese. Il ruolino di marcia interno dei gialloneri recita 3 vittorie e 2 pareggi con 9 reti all'attivo e 3 al passivo.

Bodo Glimt favorito

Sulla carta è un match senza storia. I primi della classe partono con i favori del pronostico con l'1 offerto intorno a quota 1.20, contro il "2" in lavagna a 8.50. L'X è un azzardo da 6.75 volte la posta. Ad avvalorare la tesi della vittoria interna, il fatto che al Bodo mancano i tre punti da due partite, mentre i “balenieri” - soprannome di Tveter (3 gol in campionato) e soci – non navigano in ottime acque: 3 sconfitte nelle ultime tre.