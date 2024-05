Pronostici Eliteserien, l'analisi di Tromso-Fredrikstad

Tra recuperi e anticipi, prosegue il ballo dell' Eliteserien . Un calendario “impazzito” quello del campionato norvegese, che fa giocare a una giornata di distanza la gara del girone di ritorno tra Tromso e Fredrikstad . Le due compagini, infatti, si sono affrontate sabato, non andando oltre un pareggio a reti bianche, e si ritroveranno di nuovo di fronte, a campi invertiti, nel match valido per 18esima giornata.

Partita equilibrata

Il recente 0-0 fa propendere i bookmakers per una sfida altrettanto equilibrata. Le quote ne sono lo specchio: l'1 paga 2.40, l'X 3.30, mentre il segno 2 ben 2.80 volte la posta. Ma è pur sempre l'ultima della classe contro la seconda in classifica distante ben 14 punti. Gli ospiti hanno l'occasione di accorciare il gap dalla prima e potrebbero imparare dai propri errori. La doppia chance X2 a 1.50 sembra comunque una buona assicurazione. Da provare anche il No Goal, che Cplay quota a 1.92, mentre Snai a 1.97 e Goldbet a 1.92.