Pronostico River-Deportivo Tachira, bookie impietosi: segno 2 a quota 30!

Nel gruppo H di Copa Libertadores il River Plate ha già staccato il biglietto per gli ottavi di finale. La squadra allenata da Martin Demichelis ha ottenuto 13 punti nelle prime cinque giornate, en plein sfumato solo per via del pareggio per 2-2 (il River conduceva per 2-0) in casa del Nacional. Al “Monumental” arriva la Cenerentola del gruppo H, il Deportivo Tachira, che finora ha racimolato un solo punto frutto dell’1-1 casalingo contro il Libertad.