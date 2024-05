Fiorentina, i bookmaker spediscono Italiano al Bologna. Palladino...

Le strade della Fiorentina e di Vincenzo Italiano sono destinate a separarsi presto. Dopo il recupero con l'Atalanta, infatti, il tecnico chiuderà la sua esperienza in viola, almeno secondo i bookmaker. Per lui niente pausa però, perché ad aspettarlo c'è la panchina del Bologna: un suo approdo in rossoblù nella prossima stagione si gioca a 1,30 su Goldbet e Better.