Pronostico Dundalk-Derry City, la classifica dice segno 2 ma...

Dal 2014 al 2019 ha vinto 5 campionati su 6 in Irlanda , oggi è ultimo in classifica. La "nobile decaduta" in questione è il Dundalk , fanalino di coda con 12 punti raccolti in 17 giornate. L'avversario di turno è il Derry City , secondo in classifica a quota 31 (19 gare giocate). Insomma, un quasi testacoda.

Comparazione quote 1X2 finale. Più il pronostico...

Il Derry City condivide con lo Shamrock il record del miglior attacco del campionato, 27 gol segnati di cui però solo 8 in trasferta ed è certamente un dato di cui tener conto. E ce ne sono altri: in trasferta lo score del Derry City è di 5 pareggi, più 2 vittorie e altrettanti ko.

Il Dundalk in casa ha perso le prime due gare stagionali ma poi si è riorganizzato, infilando 4 pareggi e 2 vittorie una delle quali contro lo Shamrock, che come detto in Irlanda non è esattamente l'ultima arrivata. Infine, occhio alle statistiche del Dundalk: 8 No Goal e 7 Under 2,5 nelle 8 partite interne fin qui giocate.

I bookie danno evidentemente molto peso alla classifica visto che il Derry City è nettamente favorito per il successo: il segno 2 è proposto a 1.78 da Cplay e Better, a 1.75 invece da Planetwin. La quota prevista per l'1 va dal 4.10 di Bwin, passando per il 4.30 di Eurobet fino al 4.50 di Sisal e Snai. A metà strada si colloca il pareggio, valutato 3.35 da Cplay e Planetwin, a 3.20 da William Hill. Lecito concedere un pizzico di fiducia in più agli ospiti ma con qualche piccola riserva alla luce dei dati sopra riportati. Il pronostico è dunque una combo: X2+Multigol 1-3 a quota 1.65.