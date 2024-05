Pronostici Allsvenskan, quote e statistiche di Brommapojkarna-Malmo

Il Malmo , capolista indiscusso di questo avvio di stagione, si trova al comando della classifica dell' Allsvenskan con 31 punti conquistati in 12 partite. Gli azzurri con il "2-1" inflitto all' Elfsborg hanno fatto registrare il decimo successo in campionato.

Rendimento piuttosto altalenante per il Brommapojkarna, squadra posizionata nella parte medio-bassa della classifica con 14 punti. I rossoneri con 17 reti all'attivo e 19 al passivo vantano 3 vittorie (soltanto 1 nelle precedenti 7 giornate del torneo), 5 pareggi e 3 sconfitte in campionato.

Quote ok per gli azzurri

Il Malmo in questo incontro parte nettamente con i favori del pronostico. Il successo della squadra allenata da Henrik Rydstrom è in lavagna mediamente a 1.54 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per 2.27. Gli azzurri nelle prime 6 trasferte di campionato hanno centrato l'Over 2,5 in 5 occasioni. La possibilità che questo match termini con almeno tre reti al novantesimo è offerta su Cplay a 1.56, su Goldbet a 1.55 e su Bet365 a 1.60.