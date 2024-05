Pronostici Eliteserien, l'analisi e le quote di Ham Kam-Brann

Anticipo dell'11ª giornata di Eliteserien . Il Brann dopo aver battuto il Kristiansund a Bergen per 2-1 si appresta a giocare in trasferta contro l' Ham Kam . La squadra allenata da Eirik Horneland è ancora imbattuta lontano dai lidi amici, con 9 gol all'attivo e 5 al passivo i rossobianchi vantano 2 vittorie e 3 pareggi.

L'Ham Kam in casa è reduce dalla vittoria contro il Bodo Glimt, un 1-0 arrivato dopo le sconfitte con Molde e Stromsgodset per 1-0 e il pareggio per 2-2 contro l'Haugesund.

Brann favorito, occhio all'esito ritardatario

Il Brann in classifica vanta ben 14 punti in più dell'Ham Kam. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è offerto su Cplay a 1.64 mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.63. Da segnalare che sia l'Ham Kam che il Brann non hanno ancora mai regalato la "Somma Gol 3" rispettivamente in casa ed in trasferta. Esattamente tre reti al triplice fischio dell'arbitro moltiplicano una qualsiasi puntata per 3.85 mentre il semplice Over 2,5 è proposto mediamente a 1.57.