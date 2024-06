Champions: il Dortmund per l’impresa ma su William Hill comanda la 15ª del Real

Le quote dei bookmaker su Under/Over 2,5 e...

Una differenza che si nota anche nelle quote per il successo finale, con la formazione di Ancelotti nettamente avanti a 1,29 su 888sport e 1,30 su William Hill contro la sorpresa tedesca fissata a 3,40 su Cplay. Real Madrid favorito anche per il successo nei 90 minuti regolamentari: si gioca a 1,63 su William Hill e 888sport il segno «2» contro la vittoria dei gialloneri che oscilla tra 5,10 e 5,25. Nel mezzo, a 4,95 su Cplay, il pareggio che porterebbe la sfida ai tempi supplementari.

Occhio anche all’incognita calci di rigore, un’opzione vista a 6,50 volte la posta. Gli ultimi cinque scontri diretti hanno visto prevalere sempre l’Over 2.5, in pole anche nella sfida di Wembley a 1,64 su Cplay e 1,70 su William Hill, sull’Under 2.5 proposto a 2,13 su 888sport, mentre per il risultato esatto l’1-3 – come l’ultimo scontro diretto risalente al 2017 – si gioca a 12, con il 2-2, uscito in entrambe le sfide dell’anno precedente, che paga 14.

Tra i protagonisti del match occhi puntati sul grande ex dell’incontro Jude Bellingham, in pole a 2,15 su William Hill e a 2,30 su Cplay, stesse quote di Vinicius Jr, match-winner nell’ultimo trionfo Merengues, mentre l’eroe della semifinale Joselu sale a 2,45.

Tra le fila degli uomini di Terzic comanda il centravanti Niclas Fullkrug a 3,80 mente la bandiera Marco Reus, all’ultima partita con il Borussia, è visto in rete a quota 6,50.