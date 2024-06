Allegri in Premier League? Ecco dove andrà per i bookie. E il Milan...

Juventus-Allegr i è acqua passata. Il tecnico livornese, esonerato dal club bianconero dopo la vittoria della Coppa Italia , è attualmente senza squadra. Eppure, il suo riposo forzato potrebbe essere piuttosto breve. Si rincorrono le voci in merito ad un suo possibile approdo nel campionato saudita, tra le destinazioni più probabili secondo i bookmaker . Ma chissà che non possa scapparci la "sorpresa", che vorrebbe dire assicurarsi una quota molto alta ...

Max d'Arabia o ritorno al Milan: opzioni e quote

Come detto l'approdo in un qualsiasi club della Saudi Pro League è visto di buon occhio dai bookie che bancano questa possibilità a quota 3.50. Ma le previsioni degli operatori non si fermano certo qui.

Un'altra pista lontana dall'Europa è quella che porta in America, la MLS: quota 15 se Max andrà a guidare un team del massimo campionato statunitense. La stessa offerta è prevista per l'ipotesi che Allegri possa ereditare da Spalletti la panchina dell'Italia. Da un toscano all'altro.

In precedenza si parlava di sorpresa. Quote alla mano di questo si tratta se si parla di un matrimonio tra Allegri e il Manchester United: un'eventualità da ben 25 volte la posta. Ten Hag però potrebbe dire addio nonostante la vittoria della Fa Cup e la pista inglese, fin qui sotto traccia, potrebbe meritare considerazione.

Le vie del mercato sono infinite e allora occhio a tralasciare l'opzione Milan, ancora senza allenatore dopo l'addio a Stefano Pioli. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, eppure non è tra le opzioni più improbabili secondo i bookmaker: Allegri prossimo allenatore del Milan al primo settembre moltiplica per dieci una qualsiasi puntata.