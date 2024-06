Roland Garros, Sinner a bassa quota con il francese Moutet: per i bookie Jannik è già ai quarti

Tre partite, tre vittorie e zero set lasciati per strada. Il Roland Garros di Jannik Sinner è stato fin qui da dieci, nonostante gli iniziali dubbi sulle sue condizioni fisiche. Per questo anche il quarto turno del tabellone, che vede il numero uno italiano contro il padrone di casa Corentin Moutet, non rappresenta insidie secondo i bookmaker: il successo di Sinner prevale a 1,02 su Snai e 1,04 su Planetwin365, mentre il francese insegue a 10 su William Hill. Jannik è avanti anche per la conquista del primo set, proposta a 1,11 contro il suo avversario a 5,50. Per quanto riguarda il set betting, in pole c'è lo 0-3 in favore dell'italiano a 1,48, seguito dall'1-3 a 3,55 e dal 2-3 a 9.25.