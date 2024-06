Playoff di Serie C, pronostico Vicenza-Avellino: l'analisi del match

Allo stadio Menti scendono in campo Vicenza e Avellino . La sfida tra le due squadre riparte sul punteggio di 0-0. In caso di ulteriore parità veranno prima disputati i tempi supplementari e poi calciati gli eventuali tiri dal dischetto.

L’Avellino ha chiuso la regular season al secondo posto del girone C con ben 34 punti conquistati in trasferta mentre il Vicenza, terzo nel girone A, in casa nel suo torneo ha fatto registrare 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con la bellezza di 27 gol fatti e soltanto 10 subiti.

Poche reti in vista

Vista la posta in palio e la solida difesa del Vicenza risulta difficile ipotizzare un match con molte reti al novantesimo. Da valutare l’Under 2,5 che su Cplay moltiplica la posta per 1.48 mentre su Goldbet e Better paga 1.50. In alternativa piace il Multigol 1-2 al triplice fischio dell’arbitro.