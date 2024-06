Pronostico Germania-Ucraina, tedeschi favoriti ma un anno fa a Brema...

Comparazione quote: esito Over 2,5

Durante la gestione Rebrov l’Ucraina ha cambiato decisamente passo, basti pensare che il suo unico ko è arrivato a settembre 2023 contro l’Italia, per il resto si registrano 7 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo successo, 2-1 in rimonta sull’Islanda, è valso a Mudryk e compagni la qualificazione per gli ormai prossimi Europei.

La Germania nelle ultime due amichevoli ha colto due vittorie prestigiose contro Francia e Olanda ma è altrettanto vero che i tedeschi hanno subìto almeno una rete in 11 delle ultime 12 partite giocate. Esattamente come un anno fa la quota prevista per l’1 della Germania oscilla tra 1.35 e 1.40.

Un altro Over 2,5 è molto probabile per i bookie: Cplay recita 1.50 come pure Snai, Better si ferma a 1.47. come pronostico si può provare il Multigol Casa 2-4 in lavagna a 1.57.