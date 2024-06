Juve, chi arriva e chi va via: il mercato secondo le quote

I prossimi tre giocatori sono fra quelli che possono far surriscaldare gli animi dei tifosi della Juve: non male infatti il trio Gudmundsson - Koopmeiners - Kvaratskhelia . Quello di mezzo, l'olandese che ha fatto volare l'Atalanta, è il più vicino a vestire i colori bianconeri secondo i bookie. L'approdo a Torino si gioca a 2.50, quello di Gudmundsson invece paga 9 e quello del georgiano addirittura 33.

Un Jake per la difesa, Joshua per l'attacco. E in fascia...

Calafiori è sulla bocca di tutti, meno reclamizzato invece Jake O'Brien, poderoso difensore irlandese in forza al Lione. Che sia lui il nome giusto per alzare il muro bianconero? Il buon esito della trattativa, qualora venisse effettivamente intavolata, è dato a 7.50. I bookie bancano anche il trasferimento di Ugarte, centrocampista uruguaiano del Psg, alla Juventus: vale 9 volte la posta.

Ultimi ma non ultimi Osimhen e Zirkzee. Due scelte lussuose, per questo costose, di sicuro valore per la Juve. Quanto fattibili? Per i bookmaker molto più l'olandese rispetto al nigeriano, con Thiago Motta che potrebbe avere il suo peso nella decisione di Zirkzee. Il trasferimento del centravanti dal Bologna alla Juve è proposto a 4.50 mentre quello del nigeriano vola molto più in alto, a quota 33. Dal Bologna potrebbe arrivare anche un elemento valido come Orsolini, che nelle gambe ha gol e assist, quest'anno mancati (solo per citarne uno) da Filip Kostic. Orsolini alla Juventus è un'opzione da 7.50 volte la posta. Una scommessa intrigante.

Morata torna alla Juve? Cosa dicono le quote

Con la sua Alice Campello ha fatto tappa a Parigi per assistere ai match del Roland Garros. Dopo il French Open Alvaro Morata volerà a Torino per restarci? Questo è l'auspicio di alcuni tifosi juventini, che vedrebbero di buon occhio il ritorno dello spagnolo a Torino. Fosse per la modella probabilmente non ci sarebbero dubbi, l'operazione non è delle più semplici ma per i bookie non impossibile. Per Morata in bianconero entro il 1° settembre la quota fissata dagli operatori è pari a 5.

Capitolo "uscite": Chiesa alla Roma? Le quote...

Non di sole entrate vive il mercato Juve. Puntate aperte anche sui giocatori che potrebbero cambiare maglia sempre entro il 1° settembre (soglia fissata dai bookmaker). De Rossi (e non solo) accoglierebbe a braccia aperte Federico Chiesa alla Roma ma l'operazione non è delle più semplici e i bookie a tale proposito sono parecchio scettici: quota 12. Paga 9 invece la possibilità che Chiesa approdi al Psg.

Più alte le possibilità che Rabiot possa accasarsi all'Inter, rispetto alle scorse settimane questa opzione (Rabiot all'Inter) è scesa da quota 6 a 2.75. Per Bremer resta attuale la pista Manchester United, per questo mercato i bookie pagano 6 volte la giocata.