Amichevoli Nazionali, l'analisi e le statistiche di Danimarca-Svezia

Al " Parken Stadium " di Copenaghen va in scena la sfida amichevole tra la Danimarca di Kasper Hjulmand e la Svezia di Jon Dahl Tomasson . La Nazionale biancorossa non ha mai perso nelle precedenti 10 partite disputate in casa (ufficiali e non), con 19 reti all'attivo e soltanto 3 al passivo Dolberg e compagni hanno fatto registrare 8 vittorie e 2 pareggi.

Rendimento altalenante per l'undici gialloblù, la Svezia nelle ultime 10 apparizioni in campo ha centrato il successo soltanto in 5 occasioni (1 pareggio e 4 sconfitte nelle restanti 4 gare).

Padroni di casa favoriti

Quote alla mano è la Danimarca a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.84 mentre su Snai e Bwin è in lavagna a 1.83. Quanti gol metterà a segno la Nazionale di Kasper Hjulmand? La Danimarca in 4 delle precedenti 5 sfide interne ha sempre centrato il Multigol Casa 2-4, un esito di scommessa che moltiplica una qualsiasi puntata per 1.74.