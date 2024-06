Pronostico Olanda-Canada: quote, favoriti, consigli scommesse

Olanda favorita ma...

L'ultima amichevole disputata dai canadesi è stata un flop: ko per 4-1, esattamente come era terminata l'ultima sfida (giocata al Mondiale in Qatar) contro una selezione europea, la Croazia. Le lacune difensive sono evidenti, l'Olanda dal canto suo ha disputato un discreto girone di qualificazione agli Europei (le due sole sconfitte sono arrivate contro l'irresistibile Francia). Gli Oranje a marzo hanno battuto la Scozia 4-0 e poi perso 2-1 in extremis contro la Germania.

Il pronostico è nettamente indirizzato verso l'Olanda ma allo stesso tempo i bookmaker ritengono possibile che il Canada vada a segno al De Kuip. L'esito Goal si gioca a 1.80 su Cplay e Better, a 1.75 invece su Planetwin.