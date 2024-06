Qualificazioni Mondiali, l'analisi e le statistiche di Senegal-Congo

In Africa si scende in campo per giocare le gare valide per conquistare un posto ai prossimi Mondiali. La classifica del gruppo B vede al comando il Senegal con 4 punti, i "Leoni della Teranga" con 4 reti all'attivo e nessuna al passivo hanno prima battuto il South Sudan (4-0) e poi hanno pareggiato contro il Togo (0-0). Il Congo, prossimo avversario del Senegal, ha invece vinto all'esordio con la Mauritania per 2-0 e poi ha perso per 1-0 sul campo del Sudan.