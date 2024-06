Pronostico Inghilterra-Islanda, per i bookie è sfida senza storia. Occhio alla combo

Una combo per la sfida di Wembley

L’Inghilterra come da pronostico è tornata dunque al successo dopo che nelle amichevoli giocate a marzo era arrivato un ko col Brasile (0-1) e un pareggio (2-2) contro il Belgio. Prima della sconfitta contro la Seleçao l’ultimo passo falso degli inglesi risaliva al 10 dicembre 2022, quando Kane e compagni si fermarono ai quarti di finale del Mondiale: 1-2 contro la Francia.

Per Southgate il match contro l’Islanda sarà utile anche per testare la sua difesa, soprattutto in vista di avversari più impegnativi. I bookmaker non hanno dubbi su chi vincerà il match, l’1 si gioca intorno all’1.10. Probabile sulla carta anche l’Over 2,5: è proposto a 1.38 da Cplay, a 1.37 da Sisal e a 1.35 da Eurobet. L’Islanda è andata a segno nelle ultime quattro partite ma a Wembley sarà dura: l’Over 0,5 Ospite paga 2.20 mentre l’Under 0,5 Ospite (Islanda a secco) si gioca a 1.55. Non male l’opzione combo: 1+Multigol 2-4 a quota (media) 1.70.