Roland Garros, già due finali per l'Italia: quote da impresa per Paolini

L'Italia fa la voce grossa al Roland Garros. La rappresentanza azzurra allo Slam parigino ha già conquistato due finali, dove scenderanno in campo Jasmine Paolini (singolare femminile) e la coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli (doppio maschile). La tennista toscana va a caccia di una vera e propria impresa, contro la numero uno del ranking Iga Swiatek. Le quote di Planetwin365 premiano il successo di quest'ultima, offerto a 1,06 contro l'italiana a 9 su William Hill. La polacca vede anche la conquista del primo set a 1,14, contro Paolini a 5. Per quanto riguarda il set betting, in pole c'è il 2-0 in favore di Swiatek a 1,28, mentre un trionfo dell'azzurra in tre parziali paga 13 volte la posta. Una piccola impresa, però, Paolini l'ha già compiuta: a inizio torneo, la conquista del titolo era fissata a 66. Poi, partita dopo partita, è scesa fino a 9. Adesso, per completare l'opera, manca solo una partita.