Pronostico Spagna-Irlanda del Nord, le migliori quote e cosa giocare

La marcia di avvicinamento della Spagna a Euro 2024 è iniziata con la manita rifilata mercoledì ad Andorra . Un 5-0 in cui si è messo in luce Oyarzabal, che subentrato a Morata a inizio ripresa ha segnato una tripletta in 20' che ha permesso alla marea rossa di dilagare. L'avversario era chiaramente morbido ma intanto il messaggio di forza la Spagna l'ha mandato, anche all'Italia di Spalletti.

Statistiche e pronostico

Nell'ultimo anno la Roja ha giocato undici partite, collezionando ben otto vittorie (al 90'), due pareggi e una sola sconfitta, a marzo contro la Colombia (0-1). Sempre a marzo si registra lo spettacolare 3-3 contro il Brasile, sempre in amichevole.

L'Irlanda del Nord torna in campo a distanza di oltre due mesi dalla vittoria contro la Scozia per 1-0. Da segnalare che in 11 delle ultime 12 partite giocate dalla nazionale di O'Neill è sempre uscito o il No Goal o l'Under 2,5.

Rispetto ad Andorra, avversario assai modesto e calato alla distanza, l'Irlanda del Nord può opporre maggiore resistenza alla Spagna. I bookmaker non a caso strizzano l'occhio all'opzione 1+Under 4,5: 1.51 l'offerta di Cplay, con le lavagne di Sisal e William Hill che recitano 1.50.