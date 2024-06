Olanda-Islanda, quote e pronostico dell'amichevole di Rotterdam

Oltre alla Polonia è tempo di amichevole per un’altra nazionale inserita nel gruppo D di Euro 2024 . Si tratta dell’ Olanda che giovedì sera ha liquidato la pratica canadese con quattro reti, tutte siglate nella ripresa. Gli Oranje avevano calato il poker anche a marzo contro la Scozia mentre a cavallo delle due sfide (26 marzo) il test di lusso con la Germania , perso 2-1 a Francoforte.

Comparazione quote: Multigol 3-5

L’Olanda va a segno da dodici partite di fila mentre da quattro fa registrare l’Over 2,5. Numeri che fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Over, decisamente appoggiato dai principali bookmaker: quota 1.38 su Cplay, Better e Planetwin.

Ancora più giù la quota del segno 1 olandese, offerto a 1.17 da Cplay, 1.16 da GoldBet e 1.15 da Planetwin. Meglio quindi restare sul numero di reti complessive, occhi puntati sull’esito Multigol 3-5 a 1.72 su Cplay e Sisal, a 1.67 invece su Eurobet.