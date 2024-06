Miglior giocatore di Euro 2024, il primo degli italiani? Per i bookie è uno juventino

In vista di Euro 2024 sono tantissime le scommesse che riguardano i singoli giocatori. A Euro 2020 Gianluigi Donnarumma fu eletto miglior giocatore del torneo, certamente non il nome più accreditato dai bookie alla vigilia della kermesse. L’Mvp di Euro 2024 sarà il “solito” Mbappé (8) o un jolly pescato dal mazzo inglese come Kane (12) o Saka (20)? Per chi cerca sorprese a quota alta probabilmente è proprio questa una delle tipologie più adatte per provare il “colpo ad effetto”. Kroos dopo gli Europei dirà addio al calcio, potrebbe essere lui a ricevere il tributo-omaggio a carriera ed Europeo: quota 18. Gli italiani? Un po’ snobbati dai bookmaker: Chiesa e Barella pagano 50!