Europei, chi farà più assist? La sorpresa che può valere 40 volte la posta

Quattro assist a Euro 2020 , di cui tre nella stessa partita (contro la Francia). Il protagonista in questione è lo svizzero Zuber , di certo una sorpresa nella kermesse inglese. Anche a Euro 2024 il miglior assistman sarà un nome nascosto oppure un big si prenderà la scena? Ecco cosa ne pensano i bookmaker .

KDB in pole position, poi c'è un "Diavolo"

Se si parla di assist a livello europeo non si può prescindere dal “Re”, Kevin De Bruyne. Quest’anno gli infortuni lo hanno tenuto a lungo fuori dal rettangolo verde ma il suo bottino parla da solo: 18 presenze in Premier League con il Manchester City, 4 gol e 10 assist. Il Belgio gira attorno a lui, considerato il grande favorito dai bookmaker in questa tipologia di giocata. La quota è pari a 10, comunque alta perchè le alternative sono tantissime.

Pensare che tra gli ultimi della graduatoria i bookie piazzano un top come Calhanoglu (quota 80). Molto dipende anche dal cammino - più o meno lungo- che può fare una determinata nazionale nel corso del torneo. Tornando ai piani alti troviamo Griezmann, offerto a 12, uno che nella Francia fa tante cose tra cui incaricarsi dei calci da fermo e arretrare per legare il gioco. Occhio insomma al “Piccolo Diavolo”.

Tra le possibili “sorprese” l’occhio cade sull’olandese Dumfries a quota 40, con la maglia della sua nazionale potrebbe tornare a vedersi il vero Denzel. Alla stessa quota si può provare l'opzione Chiesa, che nell'amichevole vinta contro la Bosnia ha rifinito alla grande per il gol partita di Frattesi.

Per Modric l'offerta si ferma solo a 100 mentre il georgiano Kvaratskhelia paga addirittura 150!