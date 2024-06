Pronostico Germania-Scozia, quanti gol segnano i tedeschi? Occhio alle quote

Gli Europei di calcio edizione 2024 iniziano venerdì 14 giugno (ore 21) all’Allianz Arena di Monaco con la sfida tra i padroni di casa della Germania e la Scozia . Grandi aspettative intorno alla nazionale tedesca, che torna a giocare un match ufficiale a distanza di un anno e mezzo, quando Havertz e compagni affrontarono la Costa Rica ai Mondiali in Qatar . Il lungo ciclo di amichevoli si è chiuso con la vittoria in rimonta sulla Grecia una settimana fa.

Come arrivano le due nazionali al debutto

La selezione di Nagelsmann fa il suo debutto nel gruppo A contro la Scozia, che arriva alla fase finale dell’Europeo per la seconda volta di fila. Nel 2021 la cavalcata finì presto, visto che la Tartan Army conquistò un solo punto (contro l’Inghilterra) nella fase a gironi, perdendo contro Repubblica Ceca e Croazia. La nazionale di Steve Clarke si è qualificata per questi Europei grazie allo sprint compiuto nelle prime 5 giornate (altrettante vittorie), finendo per calare alla distanza chiudendo seconda alle spalle della Spagna (comunque battuta 2-0 a Glasgow). Il leader della squadra, nonchè miglior marcatore delle qualificazioni, è McTominay con 7 centri. Pesa l’assenza per infortunio in attacco di Dykes, con Adams e Shankland, a segno nelle ultime due amichevoli contro Gibilterra e Finlandia, chiamati a non far rimpiangere l’attaccante del QPR.

Curiosità

Nell’ultimo anno la Germania ha giocato 12 partite, tutte senza posta in palio, e in una sola occasione è andata a segno più di due volte. Si tratta dell’amichevole vinta 3-1 contro gli Stati Uniti il 14 ottobre. Nell’ultimo precedente con la Scozia (2015) i tedeschi vinsero invece per tre reti a due.

Scozia un po’ pigra nei primi tempi da quasi un anno. Basti pensare che nelle ultime 9 partite giocate la Tartan Army non è mai riuscita a chiudere in vantaggio all’intervallo. L’ultima volta risale all’8 settembre 2023, match delle qualificazioni agli Europei vinto 3-0 contro Cipro con tre gol segnati nella prima frazione.

Quote, statistiche e pronostico

Il debutto in una kermesse così importante potrebbe rivelarsi ben più insidioso di quanton dicano le quote. E cosa dicono le quote? Germania super favorita, il segno 1 vale 1.28 per Cplay e Better, 1.27 per William Hill. Il 2 scozzese invece paga mediamente 10 volte la posta.

Occhio alle statistiche. Senza andare troppo indietro negli anni, gli ultimi 5 match inaugurali della Germania ad un Campionato Europeo sono stati caratterizzati dall’Under 2,5. I bookmaker prevedono un repentino cambio di rotta visto che l’Over 2,5 viaggia a 1.65 contro il 2.10 previsto per l’Over.

Se la Germania dovesse sbloccare il match si può ipotizzare che possa chiudere con due o tre reti all’attivo. Ovvero, Multigol Casa 2-3 a quota 1.87 su Cplay, a 1.92 su Sisal e a 1.93 su Eurobet.