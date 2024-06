Italia, Spagna e Svizzera: la tripla del secondo giorno per i bookmaker

Si apre all’Allianz Arena di Monaco l’ Europeo in Germania e – dopo la partita inaugurale tra Germania e Scozia – si scende in campo per l’altra partita del Gruppo A , Ungheria – Svizzera , ma soprattutto per le partite del Gruppo B , quello dell’ Italia , con Spagna – Croazia alle 18 e Italia – Albania alle 21.

Spagna-Croazia, quanto talento

Un girone di ferro, il nostro, con la Spagna grande favorita soprattutto dopo la vittoria della Nations League e anche grazie ad un elenco convocati in cui De la Fuente può contare su veterani come Rodri, Morata e Nacho uniti a giovani come Yamal, Pedri, Rodri, Grimaldo e Olmo da 10. Le furie rosse partono favorite contro la Croazia di Luka Modric, capitano, 10 ed ex pallone d’oro all’ultimo Europeo, con la sua nazionale che potrà comunque contare su una rosa straordinaria: Dalic, infatti, avrà a disposizione, oltra al 10 del Real, Gvardiol, Kramaric, Pasalic, Kovacic, Brozovic, Perisic e Vlasic.

Italia-Albania: le possibili scelte

Alle 21 tocca a noi: Spalletti, all’esordio assoluto in una competizione simile, si affiderà molto probabilmente a Scamacca davanti, supportato da Chiesa, con diverse scelte sulla mediana in cui l’insostituibile è solo Barella mentre Pellegrini, Jorginho, Cristante e Fagioli (ai box per un fastidio muscolare) si giocheranno due posti. Sulle fasce abbiamo molta scelta con Cambiaso favorito su tutti (Zaccagni compreso) e Di Marco dall’altro lato, mentre in difesa è certo del posto Bastoni, con Darmian, Buongiorno, Calafiori e Mancini pronti a scendere in campo in supporto del mancino dell’Inter. L’Albania ha diverse conoscenze del nostro campionato: infatti, la difesa è guidata da Djimsiti, con Bajrami perno del centrocampo e Manaj punta centrale, senza dimenticare Asslani e Hysaj. Partiamo favoriti, ma non sarà semplice anche forse per l’emozione di debuttare all’Europeo dopo la vittoria della scorsa edizione.

Il terzo match in programma

Ultima partita della tripla è Ungheria – Svizzera, incontro fondamentale per entrambe visto che la Germania è strafavorita per la vittoria del girone: la formazione di Marco Rossi parte sfavorita contro gli elvetici, seppur possa contare su Gulacsi in porta, su Orban in difesa e su Sallai e Szoboszlai dietro la punta. La Svizzera è più forte e lo dimostrano i nomi che compongono la rosa: Sommer in porta, Akanji in difesa, Xhaka, Freuler, Ndoye e Widmer a centrocampo con Aebischer e Shaqiri pronti a subentrare mentre davanti manca qualcosa, visto che la punta è Amdouni, ma c’è Okafor da far entrare magari a partita in corso. Svizzeri favoriti, dunque, ma occhio alle sorprese.

Le quote della speciale tripla

Le quote sono simili un po' per tutti: Bet365 offre una quota 6,01 per la tripla mentre Sisal la offre a leggermente di meno, 5,82. Più scettica Begamestar che – oltre a proporla a 6,07 – offre una maggiorazione ulteriore del 20%: ottima opportunità!