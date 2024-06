Germania favorita contro la Scozia, Müller e Kroos guidano i tedeschi

Si alza il sipario. Euro 2024 prende il via oggi con i padroni di casa della Germania che ospitano la Scozia , priva del suo leader tecnico, il bolognese Ferguson .

Germania favorita

Gli esperti SisalTipster danno piena fiducia ai ragazzi di Nagelsmann, alla prima, grande manifestazione da CT tanto che il successo tedesco è al 73% rispetto al 10% dei blu scozzesi mentre il pareggio è dato al 17%. Due i dati fondamentali che fanno pendere la bilancia dalla parte dei bianchi: essere imbattuti, in match ufficiali, con gli Highlanders e aver perso un solo incontro inaugurale in 12 partecipazioni agli Europei.

Si preannuncia una gara divertente e ricca di marcature con entrambe che dovrebbero trovare la via del gol al 44%, uno scenario che si è verificato negli ultimi 4 confronti diretti.

Rigore e Var

Entrambi i tecnici potrebbero affidarsi all’intera rosa e un gol dalla panchina è dato al 33%. Germania e Scozia rimangono due squadre che fanno della grinta uno dei loro marchi di fabbrica e nessuno dei protagonisti in campo tirerà indietro la gamba. Bisognerà però non esagerare con gli interventi perché un calcio di rigore è offerto al 34% mentre l’ipotesi di un cartellino rosso è al 15%.

Il direttore di gara potrebbe anche farsi aiutare dalla tecnologia tanto che un intervento del VAR è dato al 26%. Insomma ok la garra ma sempre senza esagerare.

I protagonisti

Thomas Müller è il marcatore all-time della sfida tra Germania e Scozia con quattro reti e vuole migliorare lo score: la quinta rete ai ragazzi di Steve Clarke è data al 30%.

A quasi 35 anni, li compirà a settembre, il numero 13 tedesco sogna di salire sul podio dei marcatori di ogni epoca della nazionale germanica: al momento il podio, occupato da Podolski, è lontano 4 lunghezze. Ma Müller ha dimostrato più volte che nulla è impossibile.

Al suo fianco ci sarà ancora una volta il vecchio leone Toni Kroos, all’ultimo ballo della carriera: il centrocampista del Real Madrid ha infatti annunciato che, alla fine di Euro 2024, appenderà gli scarpini al chiodo. Dopo aver vinto Liga e Champions League con i Blancos, Kroos vorrebbe chiudere il cerchio con un trionfo in maglia tedesca. Il centrocampista protagonista con gol o assist è dato al 29%. La Scozia, perso Lewis Ferguson a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, si affida al bomber, Lawrence Shankland, autore di 31 gol e 8 assist in stagione. Il capitano degli Hearts ha il 15% di possibilità di regalare un dispiacere alla leggenda Manuel Neuer.